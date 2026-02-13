Российскую делегацию на очередном раунде переговоров между РФ, Украиной и США возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"На этот раз российскую делегацию возглавит помощник президента России Мединский", - сказал он.

Переговоры на этот раз пройдут в Женеве, с 17-18 февраля. Отметим, что прежние переговоры проходили в Абу-Даби.