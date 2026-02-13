В Кремле напомнили, что только Россия решила выделить $1 млрд Палестине

Россия пока является единственной страной в мире, которая решила выделить $1 млрд для помощи Палестине. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста, может ли Минск в «Совете мира» представлять интересы Москвы как партнера по Союзному государству, пока Российская Федерация не определилась насчет своего участия в этой структуре.

По его словам, в этом случае Россия вряд ли нуждается в том, чтобы белорусская сторона представляла в совете интересы Москвы.

«Потому что если речь пойдет действительно о Газе и о палестинском урегулировании, то здесь, наверное, важно, что до сих пор Россия остается единственной страной в мире, которая приняла решение выделить $1 млрд на помощь Палестине», — сказал в ответ представитель Кремля.

Он отметил, что «это очень важно не забывать».

23 января Песков заявил, что сумма замороженных в США российских активов составляет чуть меньше чем $5 млрд. Он обратил внимание, что президент РФ Владимир Путин говорил о решении выделить $1 млрд из этих замороженных активов на «Совет мира» по сектору Газа. Инициатива предполагает, что эти средства будут потрачены при выполнении задач гуманитарного характера в Палестине.

Ранее Путин назвал создание палестинского государства принципиальным вопросом.