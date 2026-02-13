Песков: Москва пока не сформировала позицию по «Совету мира» Трампа

В Кремле пока не сформировали позицию по «Совету мира», который был учрежден главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Он добавил, что вопрос находится в проработке.

«Мы пока не определились со своей позицией по „Совету мира“. Этот вопрос продолжает находиться в проработке МИД, который находится во взаимодействии с нашими партнерами и союзниками, пытается разобраться с этой темой», — сказал Песков, слова которого приводит корреспондент URA.RU.

Кроме того, журналисты поинтересовались у представителя Кремля, может ли Белоруссия представлять интересны России. На что Песков ответил, что Россия не нуждается в том, чтобы Минск представлял интересы Москвы на «Совете мира» в контексте ситуации в Газе и палестинского урегулирования. По его словам важным моментом остается тот факт, что Россия по-прежнему остается единственной страной в мире, принявшей решение выделить Палестине финансовую помощь в размере одного миллиарда долларов.

«Россия остается единственной страной в мире, которая приняла решение выделить миллиард долларов на помощь Палестине. Это важно не забывать», — подытожил представитель Кремля.

Американская администрация предложила включить в работу Совета мира по ситуации в секторе Газа представителей 50 государств, которые публично подтвердили получение приглашения от Трампа. Выяснилось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не примет участия в предстоящем заседании. Как ранее сообщала пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, рабочий график Лукашенко уже сформирован, в связи с чем делегацию страны возглавит министр иностранных дел Максим Рыженков. Первое заседание «Совета мира» запланировано на 19 февраля в Вашингтоне.