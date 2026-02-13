Российскую делегацию на очередном раунде переговоров между РФ, Украиной и США возглавит помощник президента Владимир Мединский. Встреча пройдет в Женеве на следующей неделе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"На этот раз российскую делегацию возглавит помощник президента России Мединский", - сказал он.

Минобороны РФ сообщило о нанесении групповых ударов возмездия

Переговоры пройдут в Женеве 17-18 февраля. Отметим, что 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялся второй раунд контактов с участием делегаций России, США и Украины. Первый прошел там же 23-24 января. Встреча была закрытой от СМИ.