Дмитриев обратился с призывом к глобалистам

Дмитриев раскритиковал глобалистов и призвал их искупить вину
Глобалисты должны искупить вину, а не читать нотации. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Спецпредставитель президента РФ в своих социальных сетях поставил под сомнение эффективность решений, которые принимаются на площадках Всемирного экономического форума в Давосе и Мюнхенской конференции по безопасности.
62-я Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 13 по 15 февраля в столице Баварии.