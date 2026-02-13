Дмитриев обратился с призывом к глобалистам

Глобалисты должны искупить вину, а не читать нотации. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Спецпредставитель президента РФ в своих социальных сетях поставил под сомнение эффективность решений, которые принимаются на площадках Всемирного экономического форума в Давосе и Мюнхенской конференции по безопасности.

"Почему после каждого Давоса и Мюнхенской конференции по безопасности мир становится менее стабильным и защищенным? Может быть, это не те люди, которые задают неправильные вопросы и дают неправильные ответы? Глобалисты должны искупить свою вину, а не читать нотации", - написал Дмитриев.

62-я Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 13 по 15 февраля в столице Баварии.