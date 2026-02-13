Рядовые европейцы все чаще предпочитают получать информацию из российских СМИ. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале и в канале в MAX.

© Российская Газета

"Рядовые граждане европейских стран устали от лицемерия и лжи глав своих государств", - сообщил он. - Они все чаще делают выбор в пользу тех источников информации, которые отличаются объективностью и непредвзятостью".

Это подтверждают европейские же исследования, уточнил Володин.

"Например, британская ВВС - не без причин лишенная аккредитации в Государственной Думе - выяснила, что доверие к российскому телеканалу Russia Today выросло на 12% и составило 71%", - подчеркнул председатель Госдумы.

В то время как у самой ВВС рейтинги остаются на прежнем уровне, а у других западных СМИ падают, продолжил парламентарий.

"На фоне этого в Европе вводят новые санкции против российских информационных агентств и журналистов, лишают возможности работать и рассказывать о реальных фактах гражданам, проживающим в этих странах", - добавил спикер.

Он сделал вывод, что в Европе боятся правды.

"Тем, кто сегодня удерживает власть в европейских государствах, крайне невыгодно, чтобы граждане их стран знали о реальном положении дел, - объяснил Володин. - О ситуации в экономике и социальной сфере. О политике и настроениях в обществе. Макрон, Мерц, Стармер, Туск и им подобные избегают неудобных тем".

Эти политики, по его оценке, представляют обществу только одну, выгодную им точку зрения, "насаждают людям псевдомораль и псевдоценности". Поэтому, резюмировал парламентарий, европейские граждане вынуждены искать объективную информацию и все чаще пользуются российскими СМИ.