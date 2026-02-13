В Совфеде усомнились в пользе контактов с ЕС и НАТО

В отличие от США, НАТО и ЕС выдвигают условия «исключительно к российской стороне», поэтому польза от возобновления контактов с ними – под вопросом. Об этом написал в своем Telegram-канале российский сенатор Константин Косачев.

Политик прокомментировал новость о том, что генсек НАТО Марк Рютте поддержал возобновление контактов с Россией. Косачев отметил, что «контакты всегда лучше, чем их отсутствие», и выразил уверенность в том, что это «было, есть и всегда будет позицией Россией».

Однако сенатор подчеркнул, что возобновление диалога с американской стороной стало возможным из-за того, что президент США Дональд Трамп «отошел» от походов предыдущего американского президента Джо Байдена, который выступал за «безоговорочную и безусловную поддержку Украины». А именно при Трампе США стали выдвигать условия не только к российской, но и к украинской стороне, напомнил Косачев. А вот Европа и НАТО делать это отказываются, считает он.

«У НАТО в исполнении Рютте и у Евросоюза в исполнении Каллас отговорок не просматривается в принципе, а условия по-прежнему выдвигаются исключительно к российской стороне. И какая от этого польза, позволю себе спросить? Хотя да, мы же вежливые люди. Запросятся – выслушаем», – написал Косачев.

3 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что подготовка его контактов с президентом России Владимиром Путиным ведется на техническом уровне. Также французский лидер отметил, что для переговоров с Путиным необходима подготовка вместе с партнерами по ЕС. По мнению Макрона, Евросоюз должен подготовить свою позицию по архитектуре европейской безопасности после конфликта на Украине и обсудить ее с Россией.

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Макрон пока ограничился только словами, дальше которых дело не пошло.