Дипломат назвал страны, которые угрожают безопасности России

Военные приготовления Норвегии, Швеции и Дании создают непосредственную угрозу нацбезопасности России. Об этом заявил РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов.

«Осло, Стокгольм и Хельсинки вместе ведут работу по повышению военной мобильности посредством развития транспортно-логистических коридоров с запада на восток, а также трансграничного использования баз и другой военной инфраструктуры», — подчеркнул Корчунов.

Глава дипмиссии также отметил, что эти и другие открыто направленные против России военные приготовления стран НАТО на «северном фланге» ведут к росту напряженности и представляют непосредственную угрозу безопасности россиян, вынуждая Москву принимать ответные меры «военно-технического характера».

Российский посол рассказал о планах НАТО взять Россию в морскую блокаду

До этого в посольстве России в Дании прокомментировали учения НАТО Arctic Sentry («Арктический часовой») в Арктике. В диппредставительстве заявили, что делается это вместо приложения усилий к восстановлению международного сотрудничества и сохранения низкой напряженности в арктическом регионе.

Ранее сообщалось, что Латвия усилит миссию НАТО в Арктике.