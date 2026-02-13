Глава Липецка объявил об отставке

Заявление о сложении полномочий мэра Липецка будет рассмотрено городским советом депутатов на ближайшей сессии.

О сложении полномочий главы города Липецка Роман Ченцов сообщил в своем телеграм-канале. Свое решение он объяснил семейными обстоятельствами: "мне важно быть рядом с близкими, уделить им максимум внимания и личного участия".

Мэр поблагодарил за поддержку губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, коллег в администрации города, а также городских депутатов, общественников и предпринимателей.

В областном правительстве отметили, что решение о сложении полномочий Роман Ченцов принял самостоятельно. Иные комментарии (с учетом того, что решение продиктовано семейными обстоятельствами) они посчитали излишними.

В соответствии с законодательством заявление Романа Ченцова о сложении полномочий будет рассмотрено городским Советом депутатов на ближайшей сессии.

Роман Ченцов родился в 1980 году в селе Талицкий Чамлык. Учился в Воронежском государственном аграрном университете. Трудовой путь начал ветеринаром на елецкой птицефабрике, был заместителем начальника областного управления ветеринарии.

С 2020 года работал главой Добринского, затем Лебедянского районов. Администрацию Липецка Роман Иванович возглавил в июне 2024 года. Женат, воспитывает двоих детей.