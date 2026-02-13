Большинство граждан Германии поддерживают идею прямых переговоров между канцлером Фридрихом Мерцем и президентом России Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине.

Согласно опросу, проведённому социологической службой YouGov для портала T-online, 58 % респондентов высказались за такой диалог, 26 % - против, остальные затруднились с ответом.

Во Франции назвали приступом безумия слова Мерца в адрес Путина

Наибольший уровень поддержки зафиксирован среди сторонников блока ХДС/ХСС - 64 % избирателей этих партий одобряют инициативу прямых контактов.

Ранее сообщалось, что Германия не может набрать добровольцев для бригады в Литве.