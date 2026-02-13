Песков рассказал, когда иностранные бренды вернутся в Россию

Иностранные бренды, ушедшие из РФ, непременно будут возвращаться на российский рынок по мере того, как будет ослабевать политизированное давление со стороны руководства их стран. Таким мнением поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Со временем, конечно, вернутся. И вот это политизированное давление на бизнес, в ущерб интересам этого бизнеса, конечно же, отойдет в сторону. И компании поспешат сюда возвращаться", – подчеркнул Песков, которого цитирует ТАСС.

Ранее сообщалось, что Mercedes-Benz, BMW и Volkswagen запрещают продажу автомобилей в Россию и делают все, чтобы предотвратить несанкционированный экспорт. При этом представители автомобильных марок подчеркивают сложность расследования потенциальных нарушений, поскольку они "трудоемки и сложны", а также требуют помощи третьих лиц.

В свою очередь, компания LG Electronics заявила, что предотвращает износ своего оборудования и сохраняет рабочие места в России, несмотря на сложности с поставками комплектующих. Организация поддерживает минимальный уровень деятельности, используя материалы, имеющиеся в наличии, а также локальные закупки.