Опубликованы детали «плана Дмитриева» по сотрудничеству РФ и США

Россия подготовила для США меморандум «высокого уровня», в котором предлагает после урегулирования конфликта на Украине вернуться к долларовым расчетам и расширить экономическое сотрудничество. Меморандум «плана Дмитриева» описывает семь направлений, в которых интересы Москвы и Вашингтона могут совпасть, включая энергетику, высокие технологии и доступ к стратегическому сырью. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на документ, подготовленный в Кремле.

«Меморандум содержит предложения по поэтапному восстановлению экономических связей между Россией и США, включая возвращение к долларовым расчетам, участие американских компаний в российских проектах и совместную разработку месторождений стратегических ресурсов», — сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с документом источники.

На Украине признали перспективы сотрудничества между Россией и США

Агентство указывает, что обсуждение подобных идей возможно только в случае политического урегулирования конфликта. Документ включает в себя следующие пункты:

Заключение долгосрочных соглашений о модернизации парка гражданской и коммерческой авиации России с возможным привлечением американских корпораций. Создание совместных предприятий в нефтегазовом секторе, включая проекты на шельфе и в технологически сложных месторождениях, с механизмами компенсации возможных убытков для американских компаний. Предоставление преференциальных условий для возобновления деятельности американского бизнеса на российском рынке. Развитие кооперации в области атомной энергетики, а также в сфере исследований и внедрения технологий искусственного интеллекта. Возврат к использованию доллара США в расчетах, в том числе при осуществлении операций на энергетических рынках. Организация совместной добычи стратегически важных видов сырья, таких как литий, медь, никель и платина. Содействие расширению использования ископаемого топлива в качестве альтернативы курсу на сокращение углеродных выбросов.

Ранее Bloomberg сообщал, что в Кремле уже изучают меморандум «высокого уровня» о возможном возвращении к долларовым расчетам и широкому экономическому партнерству с администрацией Дональда Трампа, увязывая это с будущим мирным соглашением по Украине. Тогда агентство отмечало, что документ носит характер рабочих идей и неясно, был ли он официально передан американской стороне и обсуждался ли на двустороннем уровне.