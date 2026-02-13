Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью газете «Известия» заявил, что все механизмы мирного международного сотрудничества в Арктике целенаправленно разрушаются, а деятельность Арктического совета - ключевой площадки для диалога в регионе - фактически парализована.

По его словам, это рукотворное разрушение стало следствием политики НАТО и Евросоюза, направленной на демонизацию России и милитаризацию высоких широт.

Дипломат подчеркнул, что сегодня Арктика превращается в зону геополитического противостояния не только с РФ, но и с Китаем, при этом именно сейчас регион как никогда нуждается в отлаженном международном взаимодействии.

