Цитатой из песни британской рок-группы Queen оценил отставку главы госслужбы Британии глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Соответствующий пост политик опубликовал в соцсети X.

До этого кабмин Британии проинформировал об отставке главы госслужбы, секретаря кабинета министров премьера Кира Стармера Криса Уормолда. Он является фактическим главой государственной бюрократии, координирующим ее работу с правительством.

Опубликованы детали «плана Дмитриева» по сотрудничеству РФ и США

«Еще один свалился замертво», — подчеркнул Дмитриев, процитировав текст песни рок-группы «Another One Bites the Dust».

На днях Кирилл Дмитриев заявил, что отставка премьер-министра Великобритании Кира Стармера неизбежна. До этого стало известно, что Стармер стал самым непопулярным премьер-министром за всю историю королевства, однако руководству Лейбористской партии некем его заменить.