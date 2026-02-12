Сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков обратился к генсеку НАТО Марку Рютте — он призвал его «перестать бороться с фантомами». Об этом сообщает РИА Новости.

Обращение Шендерюка-Жидкова прозвучало на фоне слов Рютте о том, что НАТО ответит России на попытку блокировать Сувалкский коридор. По словам сенатора, эта угроза является выдуманной. Он также объяснил, что НАТО использует эту тему для того, чтобы стягивать военные силы к границам России.

«Жаль, что НАТО героически борется не с реальными угрозами, а с собственными пропагандистскими фантомами», — заявил Шендерюк-Жидков.

