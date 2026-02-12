В России сочли странным заявление о «точке невозврата» в отношениях с Японией

России не следует отказываться от восстановления отношений с Японией, начинать надо с гуманитарной повестки, сказал НСН Олег Казаков. Сегодня у России есть возможность для нормализации отношений с Японией, полностью восстановить их можно будет после окончания спецоперации и отмены санкций. Об этом НСН заявил старший научный сотрудник Центра японских исследований института Китая и современной Азии РАН Олег Казаков.

Отношения России и Японии достигли «точки невозврата из-за неуклюжих шагов Токио». Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Дипломат напомнила, что 7 февраля в Токио и других японских городах прошли митинги по случаю так называемого дня северных территорий (так в Японии называют принадлежащие России острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи). Казаков назвал странным заявление Захаровой, учитывая то, что протесты в Японии в этом году были довольно мягкими.

«День северных территорий проводится в Японии с 1981 года. Японские власти так напоминают народу о том, что Южные Курилы нужно вернуть, потому что СССР их якобы незаконно захватил в ходе Второй мировой войны. Этот процесс продолжается очень долго, и подобные мероприятия, проводимые, в частности, перед российским посольством в Японии, носят характер психологического воздействия. В этом году таких акций перед российским посольством не было — была специфика, связанная с голосованием на внеочередных выборах в нижнюю палату парламента Японии. Подобные акции воспринимались бы как некое нарушение законов Японии в части агитации. В этом смысле мне не очень понятен комментарий Захаровой по поводу “точки невозврата”, потому что в этом году акции были достаточно мягкие и не привнесли в российско-японские отношения дополнительного негатива», — сказал Казаков.

По мнению собеседника НСН, сегодня у Москвы и Токио есть реальный шанс нормализовать и улучшить отношения.

«Сейчас в отношениях между Россией и Японией есть определенное окно возможностей для нормализации и улучшения отношений. Оно связано с тем, что Япония находится в сложном положении как со стороны США, которые требуют от Японии определенных действий в экономике, так и со стороны Китая, который слишком активно противостоит Японии в части якобы исторической справедливости, китайских исторических нарративов по острову Тайвань и по торгово-экономическим отношениям. Это предполагает, что Япония будет искать новых партнеров. Мы можем наладить торгово-экономические отношения, усилить гуманитарную составляющую. Это более продуктивный путь, чем путь эскалации напряженности между Россией и Японией. Современная дипломатия должна быть нацелена на то, чтобы стороны приходили к консенсусу. Россия только выиграет, если сможет наладить отношения с Токио. Полная же нормализация российско-японских отношений возможна только после окончания спецоперации и отмены всех санкций. Напомню, что мы эффективно сотрудничали во многих областях, включая рыболовство, энергетику. Определенные успехи были зафиксированы в том числе на высшем уровне, когда отношения достигли пика при бывшем премьер-министре Японии Синдзо Абэ, в частности, в 2018-2019 годах, когда все направления сотрудничества были на пике возможностей», — добавил эксперт.

Начинать нормализацию отношений, полагает Казаков, следует с гуманитарных проектов, в частности, с разрешения жителям Японии посещать могилы предков на Курилах без получения виз.

«Чтобы между Россией и Японией не было критических ситуаций, чтобы налаживать отношения, чтобы выстраивать позитивную повестку, Россия и Япония должны развивать гуманитарные контакты. Посещение могил японцами не представляет никакой угрозы для России. Мне кажется, начинать улучшение отношений надо именно с отмены санкций, связанных с гуманитарными вопросами. Сейчас между Россией и Японией есть много гуманитарных проектов, например, Фестиваль российской культуры (в этом году он будет юбилейным — 20-м), который японцы воспринимают с большим энтузиазмом», — отметил собеседник НСН.

В заключение Казаков оценил возможность заключение мирного договора по вопросу Курил — соответствующее желание выразила премьер-министр Японии Санаэ Такаити.

«Эти переговоры ведутся давно. Здесь есть два момента. С одной стороны, российские эксперты часто говорят, что Япония претендует на Южные Курилы, что это проявление негатива и агрессии со стороны Японии. С другой стороны, Япония постоянно говорит о том, что хочет вести переговоры с Россией, и это позитивный момент. Опять-таки дипломатия должна быть позитивной и исходить из возможности налаживания отношений, а не усиления конфликтов. К сожалению, этот вопрос не был решен в период расцвета российско-японских отношений. Российская сторона может использовать желание Японии, чтобы проводить свои интересы в отношении Токио», — подытожил он.

Ранее министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил, что японское правительство по-прежнему считает приоритетом урегулирование территориального спора с Россией и подписание мирного договора. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».