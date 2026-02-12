Захарова убеждена, что кинодипломатию нужно освободить от бюрократии
Кинодипломатия должна быть преимущественно выведена из-под бюрократических препятствий ради того, чтобы отечественные фильмы могли успешно транслироваться широкой заграничной аудитории. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат указала на необходимость сделать акцент на развитии интернета, в частности - на видеохостинги.
"Поэтому мы бы очень хотели, чтобы эта история (сфера кино - прим. "РГ") была в большей степени освобождена от любой бюрократии. Нужно делать так, чтобы эти фильмы, это кино доходило до широкой аудитории", - добавила в этой связи Захарова.