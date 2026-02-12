Захарова убеждена, что кинодипломатию нужно освободить от бюрократии

Кинодипломатия должна быть преимущественно выведена из-под бюрократических препятствий ради того, чтобы отечественные фильмы могли успешно транслироваться широкой заграничной аудитории. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это (антироссийские санкции Запада - прим. "РГ") началось еще в те самые годы, которые представлялись вполне себе благополучными с точки зрения наших контактов", - отметила дипломат, выступая на национальной кинопремии "Герои большой страны". Слова Захаровой приводит ТАСС.

Дипломат указала на необходимость сделать акцент на развитии интернета, в частности - на видеохостинги.