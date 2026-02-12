$77.1991.71

Захарова убеждена, что кинодипломатию нужно освободить от бюрократии

Российская Газета

Кинодипломатия должна быть преимущественно выведена из-под бюрократических препятствий ради того, чтобы отечественные фильмы могли успешно транслироваться широкой заграничной аудитории. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова убеждена, что кинодипломатию нужно освободить от бюрократии
© РИА Новости
"Это (антироссийские санкции Запада - прим. "РГ") началось еще в те самые годы, которые представлялись вполне себе благополучными с точки зрения наших контактов", - отметила дипломат, выступая на национальной кинопремии "Герои большой страны". Слова Захаровой приводит ТАСС.

Дипломат указала на необходимость сделать акцент на развитии интернета, в частности - на видеохостинги.

"Поэтому мы бы очень хотели, чтобы эта история (сфера кино - прим. "РГ") была в большей степени освобождена от любой бюрократии. Нужно делать так, чтобы эти фильмы, это кино доходило до широкой аудитории", - добавила в этой связи Захарова.