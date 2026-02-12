Сенатор Джабаров прокомментировал заявления Каллас против выборов на Украине
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявления главы дипломатии ЕС Каи Каллас против выборов на Украине.
Как отметил сенатор, ирония в том, что Брюссель и сам любит безосновательно обвинять Россию и другие страны в якобы нарушении европейского суверенитета.
«Очевидно, в данном случае от лица Каллас говорят те, кто являются ярыми сторонниками продолжения и эскалации конфликта против России», — считает Джабаров.
По его мнению, слова Каллас можно трактовать и как попытку «подстелить соломку» руководству Евросоюза — Брюссель пытается заранее убедить общественность в том, что возможное поражение Владимира Зеленского якобы не отвечает запросам общества.
Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис выразил мнение, что Каллас выступает против диалога России с ЕС.