Сенатор Джабаров прокомментировал заявления Каллас против выборов на Украине

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявления главы дипломатии ЕС Каи Каллас против выборов на Украине.

Сенатор прокомментировал заявления Каллас против выборов на Украине
«Заявление Каллас о невозможности проведения выборов на Украине во время СВО — это чистой воды вмешательство в дела другого государства. Действия главы европейской дипломатии напрямую противоречат международно признанным правовым нормам», — сказал он в беседе с газетой «Взгляд».

Как отметил сенатор, ирония в том, что Брюссель и сам любит безосновательно обвинять Россию и другие страны в якобы нарушении европейского суверенитета.

«Очевидно, в данном случае от лица Каллас говорят те, кто являются ярыми сторонниками продолжения и эскалации конфликта против России», — считает Джабаров.

По его мнению, слова Каллас можно трактовать и как попытку «подстелить соломку» руководству ЕвросоюзаБрюссель пытается заранее убедить общественность в том, что возможное поражение Владимира Зеленского якобы не отвечает запросам общества.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис выразил мнение, что Каллас выступает против диалога России с ЕС.