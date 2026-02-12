Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявления главы дипломатии ЕС Каи Каллас против выборов на Украине.

«Заявление Каллас о невозможности проведения выборов на Украине во время СВО — это чистой воды вмешательство в дела другого государства. Действия главы европейской дипломатии напрямую противоречат международно признанным правовым нормам», — сказал он в беседе с газетой «Взгляд».

Как отметил сенатор, ирония в том, что Брюссель и сам любит безосновательно обвинять Россию и другие страны в якобы нарушении европейского суверенитета.

«Очевидно, в данном случае от лица Каллас говорят те, кто являются ярыми сторонниками продолжения и эскалации конфликта против России», — считает Джабаров.

По его мнению, слова Каллас можно трактовать и как попытку «подстелить соломку» руководству Евросоюза — Брюссель пытается заранее убедить общественность в том, что возможное поражение Владимира Зеленского якобы не отвечает запросам общества.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис выразил мнение, что Каллас выступает против диалога России с ЕС.