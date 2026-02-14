В Японии правящая партия отпраздновала победу на выборах, однако радость премьер-министра Санаэ Такаити была мгновенно омрачена жестким предупреждением со стороны Российской Федерации. Анализ ситуации и подробности дипломатического противостояния представили журналисты китайского издания NetEase.

«Санаэ Такаичи только что одержала победу на выборах в Палату представителей, но прежде чем она успела открыть шампанское, чтобы отпраздновать это событие, ее ошеломили плохие новости», – отметили авторы NetEase, передает «АБН24».

Как подчеркивают аналитики, незадолго до голосования японский премьер сделала ставку на обострение отношений с Россией. Стремясь привлечь голоса правых избирателей, Такаити позволила себе ряд провокационных высказываний, касающихся территориального вопроса. В частности, она вновь подняла тему заключения мирного договора и Курильских островов, при этом даже не пытаясь признать российский суверенитет над этими территориями. Столь резкая риторика лишь подогрела накопившиеся противоречия, ведь радикально настроенные политики в Японии уже давно призывают к силовому решению спора.

Ответ Кремля не заставил себя ждать и последовал сразу после объявления итогов выборов. В Москве четко обозначили две «красные линии», которые закрывают тему для каких-либо дискуссий. Российская сторона предельно ясно дала понять: статус Курильских островов не подлежит обсуждению. Более того, Токио предупредили о серьезных последствиях в случае попыток оспорить этот факт недипломатическими методами. Отдельным и крайне жестким сигналом стало заявление о недопустимости размещения японских ракет средней дальности, будь то на Хоккайдо или в любом другом месте.

«Заявление Санаэ Такаичи, несомненно, подлило масла в огонь», – констатируют китайские журналисты.

Подобная решительная позиция Кремля стала настоящим ударом для Токио, не оставив пространства для маневра. Тема «северных территорий» всегда была крайне болезненной для Японии, и Санаэ Такаити – лишь очередная фигура в череде политиков, пытавшихся ее поднять. Однако нынешние события наглядно демонстрируют, что ее предвыборные обещания решить вопрос с Россией не имеют никаких шансов на реализацию.

Ранее премьер-министр Японии посетовала на отсутствие мирного договора с Россией и заявила о желании добиваться его заключения. В ответ Кремль предпринял серию эффективных мер противодействия, которые оказались настолько удачными, что даже рыбаки Хоккайдо оказались в отчаянии от их последствий.