Захарова заявила о попытках Запада «оторвать» Белоруссию от России

Запад не отказался от идеи «оторвать» Белоруссию от России и готовится к реваншу. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

По её словам, в 2020 году западные страны пытались организовать в Белоруссии «цветную революцию», однако эти попытки не увенчались успехом.

«Очевидно, что западники не отказались от своих устремлений оторвать (и сделать это любыми способами) братскую нам республику от России, готовятся к реваншу. Видимо, поджидают удобный момент», — сказала Захарова.

Она добавила, что гипотетический госпереворот и приход к власти западных агентов перечеркнули бы достижения интеграционного строительства Союзного государства и создали бы очаг нестабильности на западных границах.

Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что Запад готовит новую попытку сменить конституционный строй в Белоруссии.

В СВР добавили, что Белоруссия стала устойчивее к дестабилизации после 2020 года.