Российский дипломат высказался о европейских русофобах и судьбе Украины

Европейские русофобы все равно, что станет с Украиной после конфликта. Об этом заявил постоянный представитель Российской Федерации при ОБСЕ Дмитрий Полянский, сообщает РИА Новости.

"Хотят ли украинцы воевать или нет, европейских русофобов не интересует – Украиной уже пожертвовали, и что с ней станет по итогам конфликта, им абсолютно все равно", - заявил дипломат а ходе заседания Постоянного совета ОБСЕ.

10 февраля российский посол по особым поручениям Константин Долгов предупредил Украину, что она может столкнуться с территориальными претензиями со стороны таких европейских государств, как Польша и Венгрия, если продолжит воевать с РФ "до последнего украинца" и будет игнорировать возможность мирного решения конфликта.

2 февраля министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что сегодня именно европейцы полностью обеспечивают международную помощь Украине.