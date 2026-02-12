Российский дипломат высказался о европейских русофобах и судьбе Украины
Европейские русофобы все равно, что станет с Украиной после конфликта. Об этом заявил постоянный представитель Российской Федерации при ОБСЕ Дмитрий Полянский, сообщает РИА Новости.
10 февраля российский посол по особым поручениям Константин Долгов предупредил Украину, что она может столкнуться с территориальными претензиями со стороны таких европейских государств, как Польша и Венгрия, если продолжит воевать с РФ "до последнего украинца" и будет игнорировать возможность мирного решения конфликта.
2 февраля министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что сегодня именно европейцы полностью обеспечивают международную помощь Украине.