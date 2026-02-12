Захарова рассказала о перевороте в Белоруссии

Западные страны не отказались от устремлений разделить Россию и Белоруссию. Такое заявление сделала официальный представитель российского Министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Готовятся к реваншу, видимо, поджидают удобный момент», — рассказала она.

По словам Захаровой, белорусское общество уже научено попытками переворотов. Дипломат отметила, что любой госпереворот перечеркнул бы опыт строительства Союзного государства.

Ранее заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Олег Гайдукевич отметил, что Запад еще с прихода к власти президента Александра Лукашенко в 1994 году прощупывает почву и пытается нанести удар, а все его действия связаны с противодействием геополитическому выбору Белоруссии.