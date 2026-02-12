В Госдуме высказались о возможности заблокировать Google

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил об отсутствии планов по блокировке Google. О возможности ограничить доступ к поисковой системе он высказался в Telegram-канале.

Депутат оценил целесообразность блокировки в России Google фразой «можно, но зачем?». Как подчеркнул Горелкин, такая мера повлечет ряд негативных эффектов.

По мнению парламентария, отказ россиян от сервисов Google должен быть постепенным.

«Что до громких заявлений о блокировке – таких планов на самом деле нет: специально уточнил это в контролирующих органах», — добавил он.

Возможность ограничения в России доступа к Google ранее Андрей Свинцов. Депутат заявил, что что блокировка сервисов компании технически возможна, но сейчас не является приоритетом.

Перед этим Горелкин выразил мнение, что в России возможна новая волна мошенничества, связанная с Telegram. По его словам, злоумышленники могут распространять вредоносное программное обеспечение (ПО) под видом модов и альтернативных сборок мессенджера.