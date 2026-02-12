Политолог объяснил, почему Россия пропустит первое заседание «Совета мира»

Это вполне понятное решение Москвы. Во-первых, американская сторона никак не отреагировала на предложение о выделении 1 млрд долларов в «Совет мира» из замороженных российских активов. Поэтому здесь для нас нет никакого смысла «бежать впереди паровоза». Кроме того, тут многое зависит от характера приглашения России. Державы «второго уровня» или просто маленькие страны могут мечтать о нахождении в таком органе, как «Совет мира», но в вопросе участия РФ в таком формате необходимо проведение отдельных переговоров и выстраивание отдельных отношений. «Все побежали — и я побежал» — это точно не про Россию. Видимо, в данном случае с американской стороны не было отельного предложения, проработки деталей участия Москвы в новом формате и проработки технических вопросов. Соответственно, РФ не будет участвовать в первом заседании организации. Это было предсказуемо.

Константин Калачев Политолог, руководитель «Политической экспертной группы»