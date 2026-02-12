Политолог объяснил, почему Россия пропустит первое заседание «Совета мира»
Политолог Константин Калачев в разговоре с Рамблером прокомментировал решение российских властей пропустить первое заседание «Совета мира», проведение которого запанировано на 19 февраля в Вашингтоне.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российские представители не будут участвовать в первом заседании организации, созданной по инициативе президента США Дональда Трампа.
Это вполне понятное решение Москвы. Во-первых, американская сторона никак не отреагировала на предложение о выделении 1 млрд долларов в «Совет мира» из замороженных российских активов. Поэтому здесь для нас нет никакого смысла «бежать впереди паровоза». Кроме того, тут многое зависит от характера приглашения России. Державы «второго уровня» или просто маленькие страны могут мечтать о нахождении в таком органе, как «Совет мира», но в вопросе участия РФ в таком формате необходимо проведение отдельных переговоров и выстраивание отдельных отношений. «Все побежали — и я побежал» — это точно не про Россию. Видимо, в данном случае с американской стороны не было отельного предложения, проработки деталей участия Москвы в новом формате и проработки технических вопросов. Соответственно, РФ не будет участвовать в первом заседании организации. Это было предсказуемо.Константин КалачевПолитолог, руководитель «Политической экспертной группы»
Говоря о перспективах участия РФ в «Совете мира», эксперт отметил, что США должны продемонстрировать серьезный подход к этому вопросу.
«Здесь многое зависит от характера отношений России и США. Москва предполагает, все вопросы должны решаться комплексно. То есть участие РФ в «Совете мира» — это системная, а не отдельно взятая история. Если в отношениях сторон будет прогресс, то и участие РФ в организации будет возможно… Но, скажу честно, когда в «Совете мира» появилось самопровозглашенное Косово, то это стало поводом призадуматься. Ведь участие в каких-либо форматах с непризнанным тобой государством выглядит достаточно странно. Вместе с тем, полагаю, ситуация с Косово не станет проблемой, если вопрос российско-американских отношений будет решаться комплексно и системно. Если Россия сочтет, что это часть двустороннего движения, то она на это пойдет. Пока же вопрос об участии РФ в новой структуре поставлен на паузу», - отметил Калачев.
Ранее сообщалось, что Польша отказалась вступать в «Совет мира».