Миронов попросил Совбез России изучить вопрос замедления Telegram
Следует изучить целесообразность действий Роскомнадзора по замедлению работы Telegram. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на слова председателя партии "Справедливая Россия" Сергея Миронова в официальном обращении в Совбез РФ.
"Решение вызвало крайне неоднозначную реакцию в обществе, так как может угрожать безопасности граждан нашей страны", – подчеркнул он.
Он также упомянул заявление губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, которой указал, что замедление работы мессенджера напрямую повлияет на оперативность донесения важной информации об обстановке гражданам в регионах.
Связь, посредством Telegram, в том числе, обеспечивается непосредственно в зоне проведения специальной военной операции, уточнил парламентарий.
По словам Миронова, в мессенджере сформировался мощный патриотический ресурс, объединяющий военкоров, волонтеров и всех, кто поддерживает СВО. Его аудитория не ограничивается Россией, охватывая также страны бывшего СНГ и другие зарубежные государства.
Telegram также служит важным инструментом для многих административных органов, обеспечивая оперативный диалог с населением и быстрое реагирование на проблемы.
Миронов предостерег, что действия РКН не должны подрывать положительное влияние каналов на платформе на продвижение национальных интересов и не должны увеличивать риски социальной напряженности.
Ранее Роскомнадзор (РКН) сообщил, что продолжит ограничивать работу Telegram в России. Уточнялось, что функционирование соцсетей и интернет-сервисов возможно в случае размещения серверов на территории страны и обеспечения защиты персональных данных, а также защиты граждан от мошенничества и создания условий для пресечения экстремизма и терроризма.
При этом основатель Telegram Павел Дуров указывал, что РФ ограничивает мессенджер, чтобы заставить граждан перейти на "контролируемое государством приложение". Он напомнил, что Иран 8 лет назад пытался применять такую стратегию, но потерпел неудачу.