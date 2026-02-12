У Захаровой появились вопросы к Армении

Выбор Армении в пользу технологий Соединенных Штатов в вопросах развития атомной энергетики вызывает вопросы, заявила на брифинге официальный спикер МИД РФ Мария Захарова.

Армения, безусловно, вольна работать с теми партнерами, с которыми сочтет нужным, но выбор в пользу американских технологий вызывает вопросы, поделилась своей точкой зрения представитель российского внешнеполитического ведомства.

Дипломат указала на то, что предлагаемых Армении американских АЭС малой мощности нет нигде, кроме как на бумаге. При этом конечная стоимость такой атомной электростанции для Еревана может оказаться существенно выше расчетной.

США и Армения заключили соглашение о взаимодействии в сфере мирного атома в ходе визита в закавказскую республику американского вице-президента Джея Ди Вэнса 9 февраля. После прилета заокеанского чиновника в страну, жители Еревана вышли на протестную акцию с требованием освободить армянских пленных, которые находятся на территории Азербайджана.