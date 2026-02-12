$77.4692.47

Захарова обвинила Киев в поддержке террористов в Африке

Украина напрямую поддерживает террористов в Африке и снабжает их оружием, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова приводит телеканал "360".

"Незаконный оборот как бы украинского оружия всплывает везде. Так вот, на Африканском континенте оборот этого оружия растет", – указала дипломат.

По ее словам, из-за вооружения, поступающего через Украину, страдает весь континент. При этом наиболее активно Киев сотрудничает с боевиками в Мали. В это же время террористические атаки, попытки блокады городов и убийства мирных жителей происходили при содействии внешних сил, добавила представитель МИД.

"Призываем международное сообщество принять меры для воспрепятствования попаданию оружия в руки террористов", – заключила она.

Конфликт на Украине вступил в переломную фазу из-за вопроса о поддержке Киева и разногласий внутри Евросоюза (ЕС), заявлял ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Он указывал на раскол в западных странах и зависимость дальнейшей эскалации от позиции наиболее радикальных членов ЕС, Великобритании и "евротройки", которые оказывают Киеву не только финансовую и военную, но также и дипломатическую поддержку.