В Кремле раскрыли позицию Путина по встрече с Зеленским

Встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна только в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Да, эта позиция Путина всем хорошо известна», — подтвердил официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что Зеленский уже несколько раз заявлял об отказе ехать в Москву на переговоры с президентом России. Пресс-секретарь Путина добавил, что в этом для Москвы нет новации.