Россия окажет Кубе помощь

Россия солидарна с Кубой и будет ей помогать, в том числе материально, работа уже начата. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«Сказать, что есть перспектива общебриксовских (в рамках БРИКС — прим. ред.) действий, я не берусь... В зависимости от того, как будет развиваться ситуация, возможны варианты», — сказал дипломат.

По его словам, Россия будет оказывать Кубе помощь как ближайший партнер и союзник, ей также должны помочь другие участники БРИКС, включая Китай.

Рябков добавил, что в то же время со стороны США исходит «сильнейшее давление», Вашингтон не останавливается ни перед какими противозаконными мерами, попирающими международное право.

В конце января президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в Соединенных Штатах из-за якобы исходящей от Кубы угрозы национальной безопасности и подписал указ о введении пошлин на товары из стран, которые поставляют в республику нефть. На этом фоне член конгресса США от Республиканской партии Карлос Гименес призвал туристов покинуть Кубу, «пока не стало слишком поздно».

Ранее в Кремле отказались комментировать возможные поставки Россией нефти на Кубу.