В Думе оценили шансы на визит Трампа в Москву

Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что визит президента США Дональда Трампа в Россию возможен. Депутат рассказал «Аргументам и фактам», что это стало бы серьезным шагом в украинском урегулировании.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее допустил, что Трампа могут пригласить в Москву на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По словам Пескова, российские власти как минимум «поинтересуются», сможет ли Трамп посетит парад Победы.

«Приезд Трампа, конечно, возможен в Москву, об этом говорилось», - заявил Колесник.

Депутат подчеркнул, что безопасность Трампа будет обеспечена. По мнению Колесника, визит Трампа стал бы серьезным мирным шагом, который «невозможно недооценить».