Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Европейского союза (ЕС) Кая Каллас выступает против проведения президентских выборов, поскольку боится за собственное будущее и будущее верхушки ЕС. Такое мнение в беседе с газетой "Взгляд" высказал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он выразил уверенность, что в честной выборной гонке нынешний украинский лидер Владимир Зеленский с треском проиграет, что может привести к подписанию мирного соглашения и разрушению карьеры высших еврочиновников.

"Если новый президент Украины прислушается к реальным запросам общества, он сделает все, чтобы подписать мирное соглашение. Это больно ударит по позициям руководства ЕС и, вероятно, приведет к отставке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и самой Каллас. Европейские налогоплательщики не простят им сотни потраченных впустую миллиардов", - указал парламентарий.

Как сообщается на сайте Еврокомиссии, Каллас сочла плохим решением проведение выборов на Украине в условиях конфликта с Россией.

11 февраля газета Financial Times со ссылкой на источники написала, что Зеленский планирует 24 февраля объявить о выборах главы государства и референдуме по мирному соглашению с Россией.

При этом, как вскоре стало известно, в окружении Зеленского опровергли заявления издания.