Россия пропустит первое заседание «Совета мира» Трампа

Россия не будет участвовать в первом заседании "Совета мира", который был создан президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, чьи слова приводит ТАСС.

Она подчеркнула, что Москва продолжает работу над формированием позиции относительно "Совета мира".

16 января президент США Дональд Трамп объявил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил для участия в нем представителей более 50 стран, в том числе и России.

Большинство стран ЕС отказались от вступления в состав органа, а президент России Владимир Путин заявил, что российские власти сначала должны изучить все документы, а уже потом принимать решение. 21 января Путин предположил, что $1 млрд из замороженных российских активов можно направить в "Совет мира".