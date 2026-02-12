Захарова: Украина наращивает атаки на население РФ в период важных переговоров

Украина сознательно наращивает атаки на мирных жителей и гражданские объекты на территории России на фоне проведения важных международных переговоров по урегулированию конфликта. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. По ее словам, украинские власти и войска "продолжают терроризировать мирное население России". Они все активнее наносят удары с помощью дронов и ракет по жилым домам, медицинским учреждениям, гражданским объектам и церквям в РФ. "Причем он (Киев. — "Газета.Ru") сознательно наращивает их (атаки. — "Газета.Ru") в период проведения важных международных встреч по урегулированию конфликта", — сказала дипломат. Она обратила внимание на обстрелы и атаки с применением беспилотников на Белгородскую область, которые украинские войска провели на прошлой неделе. Как отметила Захарова, удары были приурочены к очередному заседанию рабочей группы по безопасности в формате Россия-США-Украина в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). "Вместо ответственного и конструктивного подхода к мирному урегулированию режим [украинского лидера Владимира] Зеленского рассчитывает на перевооружение и продолжение конфликта", — добавила представитель МИД. 4 и 5 февраля в ОАЭ прошел второй раунд трехсторонних переговоров РФ, США и Украины. После него Зеленский сообщил, что следующие встречи должны состояться на территории Соединенных Штатов.