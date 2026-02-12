У президента Франции Эммануэля Макрона дальше слов о звонке российскому лидеру Владимиру Путину дело не идет.

Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы предпочитаем судить о бывших партнерах не по словам и обещаниям, а по поступкам. Говорили это неоднократно. Поэтому не питаем иллюзии относительно истинных намерений Парижа в отношении возобновления диалога с Москвой», — отметила она.

У России пока есть все основания полагать, что за словам французского лидера стоит не столько готовность серьезно договариваться с Москвой с учетом ее фундаментальных интересов, сколько стремление вклиниться в переговорные процессы и попытаться навязать продвигаемые «коалицией желающих» варианты урегулирования украинского конфликта.

Захарова напомнила, что отказ от диалога не был выбором Москвы. По ее словам, такое решение приняло именно французское руководство.

3 февраля Эммануэль Макрон сообщил о ведущейся на техническом уровне подготовке к контактам с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, параллельно по этому поводу проходят консультации с другими европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским.