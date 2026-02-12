Захарова рассказала, как продвигается подготовка контактов Путина и Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон, заявивший о желании провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, пока ограничился только словами. Об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

"Как это не редко бывает у наших французских коллег, дальше слов дело пока не идет", — отметила она.

Дипломат выразила мнение, что Макрон не хочет договариваться с Путиным. Она полагает, что французский лидер таким образом хочет "вклиниться" в переговорный процесс по Украине со своими требованиями. При этом Захарова подчеркнула, что Россия не отказывается от контактов на высшем уровне с Парижем. По ее словам, отказ от диалога был выбором французского руководства, а не Москвы.

Также Захарова обратила внимание, что мало какое государство прилагает столько усилий, как Франция, для подрыва российско-американских контактов по урегулированию украинского конфликта.