Европейский союз (ЕС) стремится всеми способами саботировать мирное урегулирование конфликта на Украине. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге прокомментировала слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о списке требований к России, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Стремление к миру должно быть с точки зрения Европейского Союза быть обусловлено требованиями... Все это, конечно, в очередной раз подтверждает нацеленность евробюрократии любыми способами не допустить прекращения конфликта», — отметила дипломат.

Захарова обратила внимание, что в ЕС ни разу не составили список терактов и преступлений киевского режима, зато к России выдвигают требования.

Ранее Кая Каллас пообещала подготовить список требований к России с уступками в рамках урегулирования конфликта на Украине.