Россия борется с сатанинским (международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено) крылом либерального Запада.

Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в социальной сети X.

«Россия борется с сатанинским крылом либерального Запада. Надвигаются новые шокирующие разоблачения», — говорится в сообщении.

Так Дмитриев ответил на публикацию о том, что член Палаты представителей США от Республиканской партии Лорен Бобер после просмотра неотредактированных материалов по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна заявила в эфире Newsmax, что «все гораздо мрачнее, чем кто-либо мог себе представить».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что файлы по делу Эпштейна обнажают «чистый сатанизм» элит стран Запада. По его словам, скандал вскрывает лицо коллективного Запада и «глубинного не государства, а союза», пытающегося установить контроль над всем миром.

