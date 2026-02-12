Захарова высказалась о возможном расширении Совбеза ООН

$77.4692.47

Захарова: возможное расширение Совбеза ООН не должно затруднить его работу

Возможное расширение Совета безопасности ООН не должно привести к затруднениям в принятии и реализации им решений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью RT.

По ее словам, расширение состава участников Совбеза обсуждается уже много лет. Дипломат отметила, что российская сторона видит ключевой задачей потенциальной реформы повышение эффективности Совета.

«Возможно, это (расширение состава. — «Газета.Ru») обсуждается. Но при этом решения бы принимались еще более мучительно, менее эффективно применялись бы на практике, и вообще [в Совбезе] не обладали бы соответствующими возможностями для их реализации», — описала она негативный вариант развития событий.

14 января глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с министром международных отношений и торговли Намибии Селмой Ашипалой-Мусавьи заявил, что Россия поддерживает требование Африки об увеличении присутствия континента в Совете Безопасности ООН.

В сентябре министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар сообщил о кризисном состоянии всемирной организации, связывая это с противодействием необходимым реформам. По словам дипломата, большинство членов ООН желают преобразований, но сам механизм их проведения становится непреодолимым барьером.