В Госдуме дали один совет комику Сабурову насчет СВО после запрета на въезд

Московский Комсомолец

Депутат Госдумы, известный жёсткой риторикой по вопросам «традиционных ценностей», заявил, что комику Нурлану Сабурову стоит публично поддержать Россию в украинском конфликте. Об этом он сказал в комментарии РИА Новости.

© Московский Комсомолец

По мнению парламентария, подобная позиция могла бы повлиять на решение вопроса о въезде артиста в страну. Депутат отметил, что, как он считает, неопределенная позиция в сложных обстоятельствах может приводить к последствиям.

Ранее заместитель генерального прокурора Казахстана Галымжан Койгелдиев сообщил, что комитет национальной безопасности республики может проверить Сабурова по статье о наемничестве.

6 февраля в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что 30 января Сабурову был запрещен въезд в Россию сроком на 50 лет. Решение, по данным источника, принято в интересах национальной безопасности, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.