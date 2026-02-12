Россия может бесплатно дать нефть Кубе

Россия намерена направить на Кубу нефть и нефтепродукты в рамках гуманитарной помощи. Об этом «Известиям» сообщили в российском посольстве в Гаване.

Дипломаты подчеркнули, что Куба остро нуждается в поддержке союзников, и Москва неоднократно заявляла о готовности помочь. Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что Россия будет обсуждать возможные механизмы оказания помощи острову.

Напомним, что страна находится под многолетней блокадой Соединённых Штатов. Последний месяц на Кубе усилился энергетический кризис.