В Госдуме предложили упростить отмену платных онлайн-подписок

Стандарт «Честной подписки», упрощающий процедуру отмены онлайн-подписок, предложили ввести в России. Автором этой инициативы выступил заместитель председателя Государственной думы Борис Чернышов.

© РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, с соответствующим предложением вице-спикер палаты парламента обратился к главе Минцифры Максуту Шадаеву.

Чернышов также предложил обязать цифровые платформы, онлайн-сервисы и маркетплейсы обеспечивать возможность отмены подписки в личном кабинете пользователя, без перехода на внешние каналы коммуникации.

Ранее сообщалось, что в России с 1 марта вступит в силу запрет на автоматическое списание денег за платные подписки.