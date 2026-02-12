$77.4692.47

МИД России резко ответил на размещение американских ракет в ФРГ

Московский Комсомолециещё 4

Россия намерена создать ещё более эффективный контрсиловой потенциал в случае размещения американских дальнобойных ракет на территории Германии. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в беседе с «Известиями».

© ТАСС

Дипломат подчеркнул, что вместо баланса военной сдержанности такие действия приведут к балансу угроз и контругроз. 

Он также напомнил, что Москва после выхода Вашингтона из Договора о ракетах средней и меньшей дальности ввела односторонний мораторий на размещение подобных систем и готова к диалогу.

«Если бы это были ответственные политики, они бы сказали: да, мы будем действовать так же», — отметил Грушко, подчеркнув, что Россия не уклонялась от обсуждения этой темы.