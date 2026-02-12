МИД России резко ответил на размещение американских ракет в ФРГ

Россия намерена создать ещё более эффективный контрсиловой потенциал в случае размещения американских дальнобойных ракет на территории Германии. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в беседе с «Известиями».

Дипломат подчеркнул, что вместо баланса военной сдержанности такие действия приведут к балансу угроз и контругроз.

Он также напомнил, что Москва после выхода Вашингтона из Договора о ракетах средней и меньшей дальности ввела односторонний мораторий на размещение подобных систем и готова к диалогу.