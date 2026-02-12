Дмитриев призвал Стармера не превращать отставку в затяжной скандал

Спецпредставитель Президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что премьер-министру Великобритании Киру Стармеру не следует превращать возможную отставку в затяжной публичный скандал. Об этом он написал в соцсети X, комментируя публикацию HuffPost UK.

«Стармеру не следует сопротивляться, но и не стоит превращать свою отставку в самый затяжной и унизительный публичный скандал в британской истории», – заключил Дмитриев.

В своей записи Дмитриев также отметил, что премьеру стоит действовать вопреки инстинктам, как герой сериала «Сайнфелд». Ранее он уже высказывался за уход Стармера, заявляя, что это позволило бы Великобритании и ЕС признать допущенные ошибки.

Призывы к отставке премьера звучат на фоне скандала вокруг связей бывшего посла Соединенного Королевства в США Питера Мандельсона с финансистом Джеффри Эпштейном. Стармер назначил Мандельсона послом в феврале 2025 года, однако из-за вскрывшихся фактов в сентябре он был освобожден от должности. Премьер принес извинения за кадровое решение, заявив при этом, что уходить в отставку не намерен.