В России отреагировали на приглашение Путина в Киев

Приглашение президента России Владимира Путина в Киев представляет из себя отговорку Владимира Зеленского. Так на приглашение российского лидера отреагировал бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин в интервью РИА Новости.

«Это не провокация. Зеленский просто говорит о том, что никогда не будет выполнено. Естественно, наш президент в Киев не поедет, это отговорка Зеленского, который не желает встречаться в Москве», — сказал он.

Экс-премьер также отметил, что от Зеленского ничего не зависит, поскольку его курируют «те же люди, кто сорвал наши договоренности в 2022 году».

Ранее Зеленский вновь отказался ехать в Москву или в Минск на переговоры, заявив, что не может этого сделать. «Мы готовы поддержать предложения США встречаться на любых территориях Америки, Европы, в нейтральной стране — любых государств, кроме РФ и Белоруссии», — подчеркнул он.