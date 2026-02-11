$77.4692.47

Путин поручил создать рабочую группу по популяризации традиционных ценностей

Президент России Владимир Путин поручил создать рабочую группу по популяризации традиционных семейных ценностей.

Об этом говорится на сайте Кремля.

«Администрации президента Российской Федерации образовать постоянно действующую межведомственную рабочую группу по вопросам формирования в обществе семейно ориентированной среды, популяризации традиционных семейных ценностей в информационной среде, а также обеспечить деятельность этой рабочей группы», — сказано в перечне поручений.

Доклад необходимо представить до 1 апреля. Ответственным назначен руководитель администрации президента Антон Вайно.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о неприятии Россией западных ценностей.

Путин отмечал, что у всех народов России, несмотря на разнообразие культур, общие традиционные ценности.