Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев порассуждал о вызовах для демографии в стране. Запись с выступлением политика опубликована на его странице во «ВКонтакте».

«У нас очень много вызовов и демографический вызов, связанный с народонаселением, желанием создавать новые семьи, растить детей», — сказал он.

Медведев отметил, что Россия вынуждена выживать и развиваться в вопросах экономики и демографии в условиях давления недружественных стран.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что рождаемость в стране продолжает снижаться из-за объективных факторов. По его словам, влияние на демографию оказывают и внешние вызовы, а также наложение демографических ям середины и конца XX века и общемировые демографические тенденции.