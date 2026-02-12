Песков рассказал условия для разблокировки WhatsApp*

Полноценная работа мессенджера WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) в России может быть восстановлена при условии соблюдения российской юрисдикции и готовности компании к переговорам с властями. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это вопрос выполнения законодательства. Если корпорация Meta будет его выполнять, она вступит в диалог с российскими властями, и тогда появится возможность договориться», — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «НЬЮМ ТАСС».

Ранее в России усилили ограничения в отношении мессенджера на фоне международного иска к корпорации Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) из ‑за претензий к конфиденциальности переписки пользователей. Власти и эксперты указывали, что до введения мер мессенджер активно использовали организованные преступные сообщества и дистанционные мошенники, а в Госдуме заявляли о планах полной блокировки сервиса для россиян до конца 2026 года.