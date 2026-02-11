Лавров заявил о недопустимости угроз для России на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул важность исключения любых угроз для безопасности страны и русской культуры на оставшихся территориях Украины.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в ходе правительственного часа в Госдуме, что Россия не позволит возникнуть каким-либо угрозам для своей безопасности, русских людей и русской культуры на территориях, которые останутся после конфликта на Украине, передает ТАСС.

Он отметил, что любые договоренности должны строиться на компромиссах, но при этом не ущемлять законные интересы России.

«Любая договоренность не может быть достигнута без компромиссов. Но так, чтобы наши законные интересы невыдуманные не были ущемлены. И чтобы не сохранилось после такого мира никаких угроз безопасности Российской Федерации и никаких угроз русским людям, русской культуре на территории, которая будет называться «Украина» или как-то еще», – заявил Лавров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что попытки европейских стран подорвать атмосферу российско-американских договоренностей, достигнутых в Анкоридже, обречены на провал.

Договоренности, достигнутые на встрече президентов России и США на Аляске в августе прошлого года, сохраняются и по-прежнему актуальны.

Лавров добавил, что внешнеполитический курс России остается долгосрочным и предсказуемым, несмотря на внешние угрозы.