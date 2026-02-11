О чем говорят в Госдуме сегодня: референдум на Украине и отчет правительства

В Госдуме высказались о возможном референдуме на Украине, анонсировали отчет правительства и призвали Роскомнадзор предоставить полную информацию о необходимость блокировки мессенджера Telegram в России. О чем еще говорили российские парламентарии 11 февраля — в материале «Рамблера».

Референдум на Украине

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа допустил, что Владимир Зеленский может объявить 24 февраля о старте референдума, так как боится брать на себя ответственность за территориальные уступки. Его слова приводит News.ru.

По мнению парламентария, к такому решению Зеленского «подталкивают события, происходящие в связи с подготовкой мирного соглашения», и территориальный вопрос будет первостепенным.

«Зеленский хочет перенести эту ответственность на людей, чтобы самому остаться в живых», — считает Чепа.

Отчет правительства в Госдуме

Отчет правительства о работе в 2025 году пройдет в Госдуме 25 февраля, ему будет посвящен весь день. Об этом рассказал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, пишет РИА Новости.

Он отметил, что парламентарии «принимают вопросы от граждан, чтобы в ходе подготовки, а также самого отчета правительства их обсудить», за неделю поступило уже 2 837 вопросов.

«Тройка самых актуальных проблем, которые люди обозначают, - состояние жилищно-коммунального хозяйства и рост тарифов, поддержка семей с детьми, а также темы миграции», — заметил Володин.

Причины ЧП в школах

В Госдуме намерены обсудить с родителями участившиеся нападения подростков на школы, выслушать разные точки зрения и разобраться, как защитить детей. Об этом рассказал News.ru зампред комитета по молодежной политике нижней палаты парламента Александр Толмачев.

По его словам, тема ЧП в школах будет поднята на одном из ближайших заседаний рабочей группы при комитете по молодежной политике. В обсуждении примут участие как родители, так и представители силовых ведомств и Минздрава, а также эксперты и психологи.

«Складывается впечатление, что именно в зазоры между зонами ответственности разных ведомств и «утекают» дети», — отметил Толмачев.

Блокировка Telegram в России

Роскомнадзор должен предоставить все данные по ситуации с блокировкой Telegram, так как этот мессенджер «является одним из немногих средств распространения информации». Таким мнением в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделился заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко.

По его словам, его, как депутата, интересует смысл этой блокировки, так как она «как минимум будоражит общество».

«Мы официально обратились к Роскомнадзору, чтобы получить полную информацию по ситуации с блокировкой Telegram. Потому что сегодня СМИ оперируют массовыми слухами, которые, кстати, распространяются тоже через Telegram. То есть, по сути, он работает, является одним из немногих средств распространения информации. В этих условиях хочется понять, какие претензии», — пояснил Ющенко.

Способ обезопасить российских генералов

Российским генералам нельзя пренебрегать собственной безопасностью и их необходимо обеспечить личной охраной. Об этом заявил News.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев.

По его словам, в этом вопросе не требуется никаких «сверхумных мер предосторожности», тем более, что улицы городов «утыканы видеокамерами».

«У нас есть возможность хотя бы ключевым фигурам Минобороны оформить несколько специально обученных людей рядом. Пусть даже вопреки их собственной воле», — заметил Журавлев.

Напомним, что 6 февраля было совершено покушение на замглавы ГРУ, генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте огнестрельного оружия. В ФСБ сообщили о задержании двух фигурантов дела - граждан России Любомира Корбы и Виктора Васина. Еще одна фигурантка дела, 54-летняя Зинаида Серебрицкая, успела уехать на Украину.