Лаврова наградили медалью Госдумы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента вручил министру иностранных дел России Сергею Лаврову медаль Государственной думы. Об этом сообщает ТАСС.

© Газета.Ru

«На Совете Государственной думы было принято единогласное решение с учетом мнения всех политических фракций наградить высшей государственной наградой Государственной думы — медалью Государственной думы министра иностранных дел Лаврова Сергея Викторовича», — заявил Володин.

Председатель Госдумы от лица всех депутатов Госдумы высоко оценил эффективную работу российского внешнеполитического ведомства. По его словам, все депутаты разделяют подход дипломата к работе и его позицию.

Он отметил, что несмотря на разные политические программы партий, когда речь идет об интересах государства, все парламентарии поддерживают главу РФ Владимира Путина и МИД, во главе которого находится Лавров.

В мае 2025 года Путин вручил Лаврову орден Святого Апостола Андрея Первозванного — высшую российскую награду.

Ранее Лавров в шутку заявил, что ему обидно прослыть «добряком» в Госдуме.